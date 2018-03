"Ironisch dat Silvio Berlusconi de man is die de stabiliteit in Italië moet garanderen"

De 81-jarige Italiaanse politicus Silvio Berlusconi is terug op het politieke toneel. Zijn rechtse coalitie kan zondag de grootste coalitie worden bij de verkiezingen. Hedwig Zeedijk en Ivo Belet laten hun licht schijnen over zijn comeback in "De afspraak". "Berlusconi kan nu geen premier worden, maar het is niet uitgesloten dat hij in 2019 premier wordt", aldus Zeedijk. "Als links verdeeld is in Italië, dan wint rechts. Links is op dit moment verdeeld", vult Belet aan.