"Tutu", ook wel de Afrikaanse "Mona Lisa" genoemd, brengt een record op

Ben Enwonwu schilderde in 1974 het portret van de prinses. "Het portret van Tutu is een nationaal icoon van Nigeria, en heeft een belangrijke culturele betekenis. Ik ben blij dat dit zoveel interesse opwekte en een nieuw record vestigde voor de kunstenaar. Het is heel opwindend om een rol te hebben gespeeld in de ontdekking en de verkoop van dit opmerkelijke schilderij", zegt Giles Peppiatt, directeur Afrikaanse moderne kunst bij Bonhams.

Dit is een nationaal icoon

Het schilderij werd uit het oog verloren, nadat het in 1975 voor het

laatst tentoon was gesteld. In 1975 vond Peppiatt "Tutu" terug in een

appartement in Londen. "Ik beschouw het als de Afrikaanse Mona Lisa", vertelt de Nigeriaanse romanschrijver Ben Okri, laureaat van de Booker Prize. "Sinds veertig jaar praat iedereen over dit legendarische schilderij, en iedereen vraagt zich af waar "Tutu" is."

Het hing aan de muur in een appartement

Ben Enwonwu schilderde drie versies van "Tutu", maar die werken verdwenen tot er één werd teruggevonden door Peppiatt bij particulieren. Zij namen met hem contact op nadat ze hadden gemerkt dat Nigeriaanse kunst goed verkocht. "Ik ging het Londense appartement binnen en zag het aan de muur hangen. Het was min of meer het laatste dat ik daar had verwacht", stelt Peppiatt.



