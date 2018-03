Buurtbewoners voeren actie aan Hasselts kruispunt dat van zwartepuntenlijst verdween

Het kruispunt staat al sinds 2006 op de lijst van zwarte verkeerspunten. Maar tot nu toe deed de Vlaamse overheid niets om het aan te pakken. In 2009 verdween het zelfs in alle stilte van de lijst. De buurtbewoners schreven daarom onlangs een protestbrief naar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Die beloofde enkele kleine aanpassingen maar dat vinden de mensen in de buurt onvoldoende.