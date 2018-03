"Dat de internationale gemeenschap in 2018 tot zoiets in staat is, is ongelooflijk"

Tien jaar geleden trokt bisschop Bonny naar Aleppo en Damascus, om de relaties tussen de christelijke kerken in West-Europa en het Midden-Oosten te verbeteren. De voorbije maand ging hij terug bij zijn vrienden. "Ik wou al lang eens terug. Nu zonder diplomatieke of grote opdracht, maar om de mensen daar een hart onder de riem te steken en te kijken wat we eventueel voor hen kunnen doen."

"Ik was kort in Damascus en daarna in Homs en Aleppo. Nog nooit zag ik zulke verwoestingen", zegt Bonny. "Het doet me denken aan de plaatjes in onze geschiedenisboeken van Hiroshima of Dresden na de Tweede Wereldoorlog".

"De grote leegte in de steden viel me ook in enorm op. De actieve bevolking is weg, je ziet alleen oudere mensen die achtergebleven zijn of moeders met kinderen. Van de christenen in Aleppo schiet bijvoorbeeld maar 10 procent meer over." Bonny kon er ook praten met jonge christenen. "Ze vroegen onmiddellijk, wat al lachende, of ik visa's mee had. Ze willen er weg."