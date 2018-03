70e verjaardag Rory Gallagher: "Hij was een muzikant uit de hemel"

Vandaag zou Ierse blueslegende Rory Gallagher 70 kaarsjes uitblazen. Helaas overleed de muzikant al in 1995 op 47-jarige leeftijd door complicaties na een levertransplantatie. Roland Van Campenhout (73) was zijn goede vriend en eeuwige fan.

The brother I never had

Hierboven ziet u hoe Van Campenhout hulde brengt aan het graf van Gallagher. Het fragment komt uit een Belpop-aflevering uit 2009 gewijd aan Van Campenhouts muzikale carrière. "De zogenoemde nieuwe gitaargoden komen niet eens aan de hielen van Gallagher," zei hij toen.

In beeld ziet u ook Rory's broer, Donal. "Donal is nog steeds een goede vriend van mij, maar Rory was voor mij "the brother I never had" (de broer die ik nooit had)," vertelt Van Campenhout vandaag aan VRT NWS.

"Mijn samenwerking met hem liep over de hele jaren 70. Ik mocht een keer zijn voorprogramma spelen in Metz. Rory stond te kijken in de coulissen en was meteen verkocht. Na dat eerste optreden volgde een jarenlange samenwerking. We waren goede vrienden, hij heeft zelfs een tijd bij mij in Gent gewoond en ik bij hem in Ierland."

Van Campenhout heeft zelf veel aan Gallagher te danken. Gallagher bracht hem naar de grootste zalen van Europa zoals de Olympia in Parijs en de Royal Albert Hall in Londen.

Roland Van Campenhout, muzikant

Met zijn gitaar onder de lakens

"Muzikaal is hij mijn grote voorbeeld," vertelt Van Campenhout nog. "Hij is een muzikant uit de hemel. Een bluesheld buiten categorie en bovendien een zeer onderschatte tekstschrijver. Rory was heel de tijd door met muziek bezig, hij sliep zelfs met zijn gitaar in bed." Ook als een optreden wat slechter gaat, puurt Roland nog energie uit hun vriendschap. "Ik denk even terug aan hem, speel een solo en dan gaat het weer helemaal beter."