Carles Puigdemont is niet langer kandidaat-minister-president van Catalonië

Het is een tijdje stil geweest, maar vanavond heeft de afgezette minister-president van Catalonië Carles Puigdemont dan opnieuw een stok in het Spaanse hoenderhok gegooid.

Zoals verwacht kondigde hij vanuit Brussel aan dat hij geen kandidaat meer is om de nieuwe minister-president van de regio te worden. Na overleg met zijn coalitie van separatistische partijen -die een meerderheid heeft in het nieuw verkozen Catalaanse parlement- stelt hij Jordi Sanchez i Picanyol voor als nieuwe regeringsleider.

Of die nu het vertrouwen van de Spaanse regering in Madrid gaat krijgen, is erg twijfelachtig, want Sanchez zit al sinds oktober in de cel in Spanje wegens zijn inzet voor de afscheuring van Catalonië.

Jordi Sanchez is 53 en is de leider van de Assemblea Nacional Catalana (ANC). Dat is niet het parlement van Catalonië, maar wel een organisatie die zich inzet voor de onafhankelijkheid van de regio.

De keuze van Puigdemont lijkt dan ook geen uitgestoken hand naar de regering in Madrid. In zijn toespraak op Twitter herhaalde hij overigens zijn eis dat Catalonië het recht heeft om zich om te vormen tot een onafhankelijke republiek.