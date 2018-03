De wapenlobby NRA, een echo van het oude "Westen"

De NRA werd in 1871 in New York opgericht door kolonel William Conant Church en kapitein George Wood Wingate, twee veteranen van de Burgeroorlog tussen Noord en Zuid. Aan de basis lag ergernis van veel officieren over de gebrekkige schietkunst van veel soldaten tijdens die oorlog en dat moest beter kunnen via opleiding en praktijk. Een van de eerste initiatieven was dan ook de opening van een schietstand in Long Island.

De tijdsgeest was de NRA gunstig gezind: onder meer noordelijk generaal en later president Ulysses Grant was een tijdje voorzitter, net als Philip Sheridan, een andere veteraan van de oorlog tegen de South en tegen de Indianen. In de woelige tijden van de kolonisatie van het Westen en het moeilijke handhaven van "law and order" was wapenbezit een natuurlijk gegeven.

In de loop der jaren heeft de NRA zich aan de tijden aangepast. Zo ging de groep begin de jaren 30 akkoord met een aantal wetten die het bezit van machinegeweren, geweren met afgezaagde loop en andere wapens aan banden moest leggen. Dat moest toen het gewelddadige gangsterisme aan banden leggen, niet in "the West", maar wel in de grote steden zoals New York en Chicago, waar figuren als Al Capone toen terreur zaaiden. Het was ook de tijd van "New Deal" waarin federaal overheidsingrijpen in de economie en de maatschappij beter getolereerd werd dan nu.