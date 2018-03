Denderleeuws bedrijf maakt grootste mobiele scherm te wereld

Het scherm is 144 vierkante meter groot, 16 meter breed en 9 meter hoog. Dat is een uit de kluiten gewassen bioscoopscherm maar dan één dat verplaatst kan worden.

Een groot project, dat heel wat voeten in de aarde had om te realiseren. Ingenieurs hebben er wekenlang over nagedacht hoe ze dat grote scherm konden vervoeren. En dat is gelukt.

Het scherm bestaat uit 4 lagen en zit eigenlijk al volledig in elkaar in de vrachtwagen. Het scherm kan ter plekke volledig automatisch gelift worden. Op minder dan een uurtje staat het scherm helemaal recht. Het scherm huren kan vanaf 20.000 euro per dag.