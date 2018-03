Tarantino brengt "dreamteam" Brad Pitt en Leonardo DiCaprio samen in Charles Manson-film

Rick en Cliff, en Sharon Tate als buurvrouw

"Once upon a time" wordt tegen begin augustus 2019 in de zalen verwacht. DiCaprio speelt Rick Dalton, een voormalige western tv-ster. Pitt is Cliff Booth, de man die jarenlang de stuntman was van Rick.



Beiden vechten ervoor om het te maken in een Hollywood die ze niet meer herkennen. Rick heeft Sharon Tate (de vrouw van Roman Polanski, die bruut om het leven werd gebracht door sekteleider Charles Manson en zijn volgelingen, red.) als bekende buurvrouw.



In 2019 zal het ook exact vijftig jaar geleden zijn dat Tate werd vermoord. "Once upon a time" is de eerste film die Tarantino draait zonder The Weinstein Company. Tarantino kwam onlangs nog in slecht daglicht te staan toen zijn muze, actrice Uma Thurman, hem van mishandeling op de set van "Kill Bill" beschuldigde.