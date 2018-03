"Onlangs heeft Londen zijn rode lijnen duidelijk aangegeven", zei de voorzitter van de Europese Raad vanmorgen in een toespraak voor BusinessEurope, een Europese vereniging van bedrijven en werkgevers. "Geen douane­controles en een eengemaakte markt zijn voor hen een brug te ver." Dat Europa daarover niet bepaald enthousiast is, hoeft niet te verwonderen, maar Tusk neemt het Britse standpunt wel serieus, zegt hij.

"Een van de mogelijke negatieve gevolgen van zo'n brexit is een harde grens op het Ierse eiland", waarschuwt hij. Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, rijst er een probleem aan de grens tussen de Ierse republiek - trouw EU-lid - en Noord-Ierland, dat Brits gebied is. "Als er geen andere oplossing wordt gevonden, stellen wij een gebied met gelijke regels voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor, met respect voor Noord-Ierland", zegt Tusk.

Gisteren heeft de Britse premier Theresa May de EU-voorstellen afgewezen. Ze vreest voor een nieuwe grens in de Ierse Zee, tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, als de landgrens tussen Noord-Ierland en Ierland te open wordt. Want dan zouden in Noord-Ierland wel eens andere - Europese - regels kunnen gelden dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk, en zoiets is voor Londen onbespreekbaar.

"Over enkele uren zal ik in Londen vragen of ze een beter voorstel hebben zonder harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland", zei Tusk vanmorgen. Hij benadrukte ook nog de gevolgen van de Britse beslissing om uit de EU te stappen: "Er kan geen onbeperkte handel zijn buiten de douanegrenzen en de eengemaakte markt. Beperkingen zijn een onvermijdelijk gevolg van de brexit."