Europa heeft een akkoord over gelijk loon voor gelijk werk

Het was een blije Marianne Thyssen die het akkoord vanmorgen voorstelde. "Dit is goed nieuws voor een sociaal Europa. Ik ben trots op het bereikte resultaat. Het was een moeilijk dossier met veel gevoeligheden, verschillende emoties: een "gele kaart"."

Wat verandert er?

De richtlijn moet nu nog worden goedgekeurd door het voltallige Europees Parlement en door de Europese Raad. Pas dan kan ze officieel worden gepubliceerd en krijgen de lidstaten 2 jaar om ze in wetgeving om te zetten. Allicht zal het dus nog tot 2020 duren voor bijvoorbeeld misbruiken in de landbouwsector van de baan zijn. De transportsector zal nog wat langer geduld moeten oefenen, want die sector is voorlopig uit de nieuwe richtlijn getild omdat eerst nog enkele andere problemen moeten worden geregeld.