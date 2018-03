Europees Parlement neemt maatregelen aan om bijen te beschermen

Europees Parlement streeft naar betere bescherming bijen

Vanmiddag heeft het Europees Parlement met een grote meerderheid gestemd voor een gezamenlijke Europese strategie om de gezondheid van de bijen te verbeteren en voor een herstel van de bijenpopulatie. De Europese lidstaten moeten ook meer doen om het publiek te informeren dat honing eten goed is voor de gezondheid. De Europarlementsleden vragen onder meer een verhoging van 50% van het budget van de nationale programma’s voor bijenteelt en voor een extra budget in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 2020 om de imkers te ondersteunen. Er is ook een voorstel voor een systeem van compensatie als een imker zijn bijenkolonie zou verliezen. Het Europees Parlement zal ook stemmen over een verbod op neonicotinoïden. Dat zijn stoffen die in pesticiden zitten en vooral gebruikt worden in de landbouw. Uit een recent Europees rapport blijkt dat deze neonicotinoïden schadelijk zijn voor bijen.

Pas op voor "nep-honing"

Om ervoor te zorgen dat de geïmporteerde honing voldoet aan de hoge normen van de Europese Unie, moeten de grenscontroles overal hetzelfde zijn. Alle honing die van buiten de grenzen van de Europese Unie komt, moet getest worden. Men moet ook beter kunnen nagaan van waar de honing komt. De Europarlementsleden willen dat de Europese Commissie procedures ontwikkelt voor het testen van honing in laboratoria, en dat er strengere straffen komen voor overtreders. Europa importeert ongeveer 200.000 ton honing per jaar, voornamelijk uit China, Oekraïne, Argentinië en Mexico. Uit tests in het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat 20% van de staaltjes van honing, genomen aan de buitengrenzen van de Europese Unie, niet voldoen aan de Europese normen.

Waarom zijn bijen zo bijzonder?

Het aantal bijen neemt af. Hoe komt dit? De intensieve landbouw, het gebruik van pesticiden, maar ook veranderingen in het milieu en de vernietiging van hun habitat zorgen ervoor dat de bijen verdwijnen. Bijen zijn onmisbaar in onze voedselproductie. De wereldwijde voedselproductie bestaat voor drie vierde uit planten die minstens voor een deel afhankelijk zijn van bestuiving van bijen om vruchten te dragen. 620.000 Europese imkers produceren ongeveer 250.000 ton honing per jaar, hierdoor is de Europese Unie na China de op een na grootste producent ter wereld. Frankrijk heeft iets meer dan 40.000 imkers, België heeft er 10.000.

We moeten er alles aan doen om onze honing en onze bijen te beschermen Norbert Erdös (EVP), Europees Parlementslid