Ex-burgemeester Mayeur richt consultancybureau op

Voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur heeft een eigen consultancybedrijf opgericht. Dat meldt RTBF en het bericht is bevestigd aan onze redactie. Mayeur stapte afgelopen zomer op als burgemeester, nadat was gebleken dat hij hoge vergoedingen kreeg bij daklozenorganisatie Samusocial, zonder dat er bewijzen zijn dat hij ook iets deed in ruil voor die vergoedingen.