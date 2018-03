Facebook excuseert zich voor censuur van Venus van Willendorf

Opnieuw is Facebook in verlegenheid gebracht wegens een doorgeslagen censuur. Deze keer heeft alles te maken met de Venus van Willendorf. Dat is een vruchtbaarheidsbeeldje uit het laatpaleolithicum dat een naakte vrouw voorstelt. Het is in 1908 in Willendorf in Oostenrijk ontdekt en is bijna 30.000 jaar oud.

Eind december had de Italiaanse kunstactiviste Laura Ghianda een afbeelding van de Venus van Willendorf op Facebook geplaatst, maar de sociaalnetwerksite verwijderde die al snel. Gisteren stelde het Naturhistorisches Museum in Wenen die gang van zaken aan de kaak. Het is dit museum dat het beeldje in zijn collectie heeft.