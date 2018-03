Gaan we onze afgedankte diesels dan maar naar Afrika sturen?

Een dieselban in de steden en een snel achteruitgaande verkoop van dieselauto’s. Het gaat niet goed met de diesel en dat is gunstig voor het leefmilieu. Econoom Geert Noels temperde de vreugde gisteren in “De afspraak” op Canvas. Want als wij dieselauto’s versneld gaan afvoeren, zegt Noels: “Dan gaan deze niet vernietigd worden. Ze gaan naar andere delen van de wereld tegen een lage prijs. Voor de oplossing van deze wereldproblematiek zal het weinig helpen.” De internationale handel in tweedehands wagens leidt al decennia van Europa naar Afrika. België is met de Antwerpse haven een draaischijf die vooral naar West-Afrika leidt. Met de grote trafiek van occasiewagens gaan ook vele gestolen auto’s en autowrakken mee. Een Europese richtlijn verbiedt nochtans de export van autowrakken en zegt dat afgedankte wagens op milieuvriendelijke wijze in recyclagebedrijven moeten worden gesloopt. Naast de zeetrafiek is er ook handel over het land. Duizenden wagens komen in Oost-Europa terecht. Vaak worden die later nog eens naar Afrika versast.

Diesel niet uitfaseren ten koste van Afrika

De diesels die we in West-Europa afvoeren, zullen nog een lang leven leiden in ontwikkelingslanden. Alles lijkt erop dat we het milieuprobleem van de Westerse steden verplaatsen naar Afrika. Betere lucht in onze steden is slechtere lucht in de vaak al overbevolkte Afrikaanse steden.



Greenpeace voert al jaren strijd tegen dieselvoertuigen en wil vanaf 2020 alle diesels uit de steden. Maar de organisatie erkent het probleem van de export. Woordvoerder Joeri Thijs: “Ethisch gezien is dit niet te aanvaarden. Het kan niet de bedoeling zijn dat we diesel uitfaseren ten koste van Afrika. En dan mag je niet vergeten dat er nog veel andere vervuiling in deze steden bestaat waar wij in Europa al een oplossing voor gevonden hebben.”

Voer een schrootpremie in voor diesels