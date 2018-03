Geens over schuldenindustrie: "Zaken beter beheersen door statuut van deurwaarder aan te passen"

"In een samenleving die zichzelf respecteert, moeten slechte betalers tot betaling worden aangezet. Maar als de kosten van de inning meer bedragen dan de schuld zelf en de disproportie in sommige gevallen zo groot is, dan moeten we absoluut proberen om die kosten binnen de perken te krijgen", reageert minister Geens op de reportage in "Pano" van gisteravond.

Concreet stelt Geens voor om de inningskosten te beperken tot een maximaal percentage van de totale som. "Bijvoorbeeld 40 procent. Dat is al niet meer weinig. Daarnaast is de minister ook bezig met het statuut van de deurwaarder te onderzoeken. De komende maanden zal Geens daarover nieuwe wetgevende voorstellen doen om "de zaken beter te beheersen dan vandaag het geval is". Het statuut van de deurwaarder brengt namelijk kosten met zich mee en met name het feit dat er geen leeftijdsgrens is voor deurwaarders.

"Deurwaarders mogen op dit moment werken tot zelfs na hun 80. Zij mogen ook tot 180 dagen vervangen worden, omdat een deurwaarder 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar moet zijn. Daardoor kunnen al eens misbruiken ontstaan, zeker bij mensen die nog op hoge leeftijd werkzaam zijn", stelt Geens. "Mijn bedoeling is om op die twee punten vernieuwing te brengen: de leeftijdsgrens te beperken en tezelfdertijd het aantal vervangdagen te beperken. Maar dan wel in redelijk opzicht want je kan moeilijk van een deurwaarder verwachten dat hij 365 dagen per jaar ter beschikking is."