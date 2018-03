Beringen opgeschrikt door geweerschoten

Drie luide geweerschoten waren er gisteravond te horen. Het waren buurtbewonders die de politie verwittigden. Aanleiding voor de schoten was een ruzie tussen twee klanten van café Cheers in de Brugstraat. "Wie die 2 klanten waren, is geweten maar er is niemand gearresteerd", zegt Anja De Schutter van het Limburgse parket. In de buurt klagen ze al een tijdje over overlast door het café. De gemeente heeft oor naar de klachten maar of er maatregelen komen, is nog niet duidelijk.