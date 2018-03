Groen lanceert plan voor meer verkeersveiligheid: "Belangrijk thema voor 2018 en 2019"

Elk jaar vallen er in ons land meer dan 700 verkeersdoden. België is een van de trieste koplopers in Europa. "Verkeersveiligheid is nog te weinig een politieke prioriteit", zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci. "Voor ons is verkeersveiligheid dan ook één van de belangrijkste thema's voor 2018 en 2019."