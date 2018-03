Honden klonen: kan het ook voor Jan Modaal?

Miss Scarlett en Miss Violet: zo heten de nieuwe honden van Barbra Streisand. De dieren zijn genetisch identiek en dat is geen toeval: allebei zijn het klonen van Samantha, de vorige hond van de Amerikaanse zangeres. Dat onhult ze deze week in de marge van een uitgebreid interview met Variety .

Hoe alledaags is deze keuze anno 2018? Is ze enkel voor de happy (and rich) few weggelegd? Of kan ook Jan Modaal zijn dierbare hond laten klonen? VRT NWS vraagt het aan professor dr. Ann Van Soom. Zij is professor in de voortplanting van huisdieren van de faculteit Diergeneeskunde van de UGent.

200.000 dollar of euro

"Een gekloonde hond kost vandaag makkelijk 200.000 dollar of euro", valt ze met de deur in huis. "Wie zo'n dier wil, moet aankloppen bij firma's in de VS of in Zuid-Korea. Het volstaat hen een stukje huid van een dier toe te sturen."

Van Soom heeft al al zulke biopsieën van paarden afgenomen om elders te laten klonen. Zelf klonen doet de UGent niet, hoewel de universiteit voor paarden in principe wel de nodige technologie in huis heeft.

"Voor honden ligt het veel moeilijker omdat de dieren een specifiek voortplantingssysteem hebben. Teven zijn slechts 2 keer per jaar loops en produceren dus slechts 2 keer per jaar eicellen. Die zijn nodig om het genetische materiaal van de kloon in te brengen en tot een embryo te laten uitgroeien."