Man dood aangetroffen in Antwerpen: alles wijst voorlopig op vrieskou

Kort na 6 uur vanmorgen kreeg de politie de melding dat er in Deurne een man op het voetpad lag. Hulpverleners kwamen ter plaatse, maar konden alleen de dood van de man vaststellen. Hij bleek zwaar onderkoeld, er waren geen tekenen van geweld.

Vermoed wordt dat de man doodgevroren is, maar het is wachten op de autopsie om definitief uitsluitsel te krijgen. Het zou gaan om een 57-jarige man van Roemeense afkomst. Onderzoek moet nu uitwijzen of de man een verblijfplaats had of niet.