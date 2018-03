Incassobureaus breken record: vorig jaar ruim 200 miljoen euro geïnd

Steeds meer bedrijven lijken een beroep te doen op de diensten van incassobureaus. Dat blijkt uit de cijfers van de BVI dat de 16 grootste Belgische incassobedrijven verenigt. "In het totaal hebben we 204 miljoen euro geïnd voor 2017", zegt Van Nieuwenburg. Doordat niet alle incassobureaus lid zijn van de BVI, liggen de werkelijke cijfers nog hoger.

De toename betekent niet dat meer mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Het betekent wel dat meer bedrijven een beroep doen op incassobureaus. Ook deurwaarders zijn niet meegerekend in de cijfers. Wat de oorzaak van de stijging precies is, weten ze niet bij de BVI. "Daarvoor zouden we dieper moeten analyseren", klinkt het.

De grootste toename is er bij achterstallige energiefacturen. "Daar zien we een stijging van 37 procent", zegt Van Nieuwenburg.