Jan Paternoster zingt in het Nederlands, uit liefde voor de Ronde van Vlaanderen

Paternoster is fan van de koers en fietst zelf graag. "Ik volg de koers totaal niet", geeft hij evenwel toe op Studio Brussel. "Mijn favoriet is Marco Pantani uit de tijd dat ik het wel nog volgde."



Hij schreef een lied voor de koers, "Chef van de peloton" en kwam het nummer voorstellen. Paternoster koos opmerkelijk genoeg voor Nederlands. "De eerste keer in het Nederlands, want de koers is toch een redelijk Nederlandstalige beleving. Dat was dus uit de comfortzone komen, maar het was tof om in het Nederlands te schrijven. Het was spannend. Ik ben echt blij met het resultaat."

(Beluister het lied hieronder vanaf 6:43)