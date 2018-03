Federale regering wil schuldenindustrie aanpakken na Pano-reportage

Pano van VRT NWS toont aan hoe er een zogeheten "schuldenindustrie" bestaat. Incassobureaus en deurwaarders hebben er baat bij om openstaande rekeningen zo lang mogelijk onbetaald te houden, omdat het hen meer geld opbrengt. Mensen in armoede houden soms nauwelijks het hoofd boven water door alle openstaande schulden.

In de Kamer zijn er tijdens het vragenuurtje verschillende interpellaties geweest over het thema. "Hele inboedels worden verkocht, zonder dat het iets van de schuld aflost", zegt Kamerlid Annick Lambrecht (SP.A). "Het is de realiteit voor 365.000 Belgen. Deurwaarders worden slapend rijk op de miserie van anderen. Hoe meer niet-betaalde schulden, hoe meer kassa kassa."

SP.A vraagt onafhankelijke controles op gerechtsdeurwaarders en wil de kosten van gerechtsdeurwaarders halveren.

Ook N-VA is bezorgd over de schuldenindustrie. "Er zijn initiatieven op het terrein van deurwaarders die meer bemiddelaars worden. Kunnen we dit institutionaliseren?", vraagt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

CD&V wil dat de deurwaarderskosten niet hoger kunnen oplopen dan de openstaande schuld, zegt Sonja Becq (CD&V).