Planetoïde scheert langs de aarde, 3x dichter dan de maan: "Voorlopig absoluut geen killer-asteroïde"

Die passage is niks om ons zorgen over te maken, en het gebeurt overigens wel vaker dat planetoïden zo dichtbij passeren. Het fenomeen van vrijdag, de grootte en afstand tot de aarde gecombineerd, komt volgens Philippe Mollet ongeveer één keer per maand voor. Amateur-astronomen verlekkeren zich al op de passage, vrijdagmorgen rond 7 uur onze tijd, die op enkele websites kan worden meegevolgd.

Zogenoemde snelle telescopen - in tegenstelling tot de krachtige, statische telescopen die we kennen van b.v. in de Atacamawoestijn in Chili - kunnen heel snel op een geautomatiseerde manier de ruimte afspeuren en systematisch "lezen" wat eraan komt. Er worden dus ook meer planetoïdes gespot dan vroeger.

Er worden steeds meer planetoïdes gespot die in de buurt van de aarde kunnen komen. Niet omdat er nu plots meer op ons afkomen, maar omdat de apparatuur steeds beter wordt. Astronomen kunnen werken met steeds beter materiaal, en kunnen aankomend "in het rond vliegend wild" in de ruimte steeds beter detecteren. "De telescopen verbeteren, net als de camera's en de software erachter", zegt Mollet.

Alsof je darts speelt en drie meter naast het bord gooit in plaats van in de roos

Als een planetoïde ontdekt wordt die relatief dichtbij passeert, kan ook berekend worden of die potentieel gevaarlijk is voor de toekomst. Want ook planetoïden draaien rond de zon, en komen dus vroeg of laat terug - al dan niet dicht(er) bij de aarde - bijvoorbeeld over een halfjaar of een jaar. Op die manier wordt een database aangelegd die steeds langer wordt, omdat er steeds meer worden gespot.

Mollet stelt ons evenwel gerust: "Er zit momenteel absoluut geen killer-planetoïde aan te komen." Ook het "dichtbij" komen op vrijdag moet worden gerelativeerd: "In mensentermen gezegd: het is alsof je vogel-pik zou spelen, en in de roos zou moeten gooien voor een crash, waarbij je drie meter naast het bord gooit en je pijltje op de WC-deur belandt."