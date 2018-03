Lesnota's verkopen is big business, KU Leuven waarschuwt studenten

Elke student weet het, goede nota's en samenvattingen zijn onontbeerlijk om te slagen. Maar studenten die samenvattingen van lessen verkopen, schenden het auteursrecht, zegt de KU Leuven. Studenten verdienen daar zelf vaak veel geld mee. Het gratis delen van lesnota's via de websites van faculteitskringen of via Facebook is wel toegelaten.