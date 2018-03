Alleen gaan wonen als jongere onbetaalbaar? Jeugdraad en stadsbestuur Lommel verhuren huis

De hoge huurprijzen maken alleen wonen voor jongeren vaak onbetaalbaar. Daarom stelt de stad een woning die ze bezit ter beschikking van drie werkende jongeren of koppels tussen 18 en 30 jaar. Zij kunnen dan de huurprijs van 700 euro delen. Ze beschikken elk over een eigen slaapkamer, gemeenschappelijke ruimtes en een tuin.

De jeugdraad en het stadsbestuur gaan het project samen opvolgen. "Het is de bedoeling dat we er uit leren, zowel de voordelen als de valkuilen en dat we zo jongeren in de toekomst ook advies kunnen geven, afgezien het stadsbestuur of wie dan ook verdere initiatieven neemt," legt schepen Kris Verduyckt (SP.A) uit.

Op 13 maart organiseren de jeugdraad en het stadsbestuur een infosessie met plaatsbezoek voor geïnteresseerden.