Maart kattensterilisatiemaand in Mechelen

"Katers die niet gesteriliseerd zijn gaan voortdurend op jacht bij de vrouwtjes. Een kattin kan per jaar zo'n 20 tot 30 kittens baren. Dat is heel veel en zullen we hoe dan ook moeten inperken", verklaart Bart Vander Kuylen, één van de deelnemende dierenartsen uit Mechelen. Ook voor de gezondheid van de katten is het beter. "Bij katten bestaat ook AIDS. Wanneer katten gesteriliseerd zijn, gaan ze minder op pad om elkaar te bevruchten. Zo dragen ze de ziekte minder over", aldus Vander Kuylen. "Ook is er minder kans op kanker of ontstekingen."

Het initiatief wordt niet zomaar deze maand georganiseerd, want voor katten is maart de periode waar hun hormonenpeil het hoogst staat.

Er zijn 11 dierenartsenpraktijken die meewerken aan het project, meer informatie vindt u hier.