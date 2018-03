Makers van "Bevergem" broeden op nieuwe serie "Grond"

Als alles goed gaat, zendt Vier in 2020 "Grond" uit. Dat is een nieuwe serie in 8 delen naar een idee van Zouzou Ben Chikha over 2 broers die met een onconventioneel idee de begrafeniswereld op op haar kop zetten.

Ben Chikha schrijft het scenario samen met Dries Heyneman en Wannes Cappelle. Die laatste twee schreven enkele jaren geleden mee aan het scenario van de populaire serie "Bevergem" op Canvas.

De kans bestaat dat Adil El Arbi en Bilall Fallah "Grond" gaan regisseren, maar het succesvolle regisseursduo bekend van "Black" en "Patser" heeft eerst nog heel wat andere projecten op de plank liggen, waaronder films in Hollywood.