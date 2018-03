Marine Le Pen in verdenking gesteld na tweets met foto's van IS-geweld

In december 2015 verspreidde Marine Le Pen drie gewelddadige beelden op Twitter, afkomstig van de terreurorganisatie IS. Een journalist had haar ervan beschuldigd dat er gelijkenissen bestaan tussen IS en haar eigen partij, het FN. Le Pen reageerde daarop woedend met foto's van de onthoofde journalist James Foley, een Jordaanse piloot die levend verbrand werd in een kooi en een Syrische soldaat die werd verpletterd door een tank. "Dit is Daesh", twitterde ze erbij (Arabisch acroniem van IS).