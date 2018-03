Het populisme viert hoogtij in de Italiaanse verkiezingscampagne. Er is de vaak populistische retoriek rond migratie, de populistische Vijfsterrenbeweging die het bijzonder goed doet in de peilingen en dan is er nog de koning van het populisme: de voormalige premier Silvio Berlusconi die met 81 jaar nog niet uitgeteld is, ook al mag hij geen premier worden omdat hij veroordeeld is. De stichter van de Vijfsterrenbeweging, de komiek Beppe Grillo, woont in Genua. En daar zocht VRT-journaliste Mieke Strynckx naar verklaringen voor het populisme. Ze deed dat samen met de Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer, die over Genua de schitterende en bekroonde roman "La Superba" schreef.