Moeten alle auto’s een intelligente snelheidsassistent krijgen?

Jaarlijks vallen er meer dan 700 verkeersdoden in België. Daarom lanceert de partij Groen een verkeersplan met 10 maatregelen voor een veiliger verkeer. Eentje daarvan is om het intelligent snelheidsassistentiesysteem (ISA) eindelijk in te voeren. Groen wil dat tegen 2025 enkel nog auto’s ingevoerd en geproduceerd worden die uitgerust zijn met dat systeem.

ISA bestaat al sinds de jaren ‘90 en werd al vaak uitgetest in Europa. Maar tot vandaag zijn er nog steeds weinig auto’s die over zo’n systeem beschikken. Volgens Dominique De Muynck van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) hebben lobbygroepen dat lang tegengehouden. Dat zegt hij in “De Wereld Vandaag” op Radio 1.

“De geesten zijn intussen wel gerijpt. In mei gaat de Europese Commissie een voorstel indienen omtrent nieuwe normeringen waaraan alle voertuigen moeten voldoen. In de ontwerptekst zit ISA al ingebakken. De Europese autofederatie heeft zelfs groen licht gegeven om een vorm van ISA voor alle wagens in te voeren.”

Welk systeem kiest Europa?

Er bestaan 3 types van snelheidsassistentie: een open systeem waarbij de wagen enkel een waarschuwing geeft als je te snel rijdt. Dat zit al in veel GPS-systemen ingebouwd. Bij een halfopen systeem geeft de auto tegendruk op het gaspedaal als je sneller rijdt dan toegelaten, maar je kan als chauffeur wel nog beslissen om toch sneller te rijden. Dat kan je niet bij de derde optie: een gesloten systeem. Daarbij kan je in principe niet sneller rijden dan toegelaten.

De kritiek die vaak klinkt bij automatische snelheidsbegrenzers is dat je minder controle hebt over je auto en niet kan ingrijpen als het echt nodig is. “Er zijn al wagens die een dergelijk systeem hebben en blijkt dat mensen, eens ze het systeem gewoon zijn, er ook liever mee rondrijden”, zegt De Muynck.