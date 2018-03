Na twee winstjaren opnieuw zwaar verlies voor "restbank" Dexia

Dexia, de "restbank" die voor de helft in handen is van de Belgische overheid, heeft vorig jaar een nettoverlies van 462 miljoen euro geboekt. In de twee voorgaande jaren was nochtans winst geboekt, maar topman Wouter Devriendt waarschuwde in mei al dat structurele winstgevendheid er niet meer in zit.