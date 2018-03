Opnieuw verborgen portret van grote naam ontdekt, recycleren ook hedendaagse kunstenaars hun doeken?

Eind vorig jaar is ook onder een werk van René Magritte in het Magritte Museum in Brussel een eerder schilderij van zijn hand teruggevonden. Het ging toen om het 4e en laatste deel van "La pose enchantée", een schilderij dat hij in 1927 maakte en dat hij nadien in 4 delen sneed. Elk van die delen overschilderde hij later tot nieuwe werken die intussen over de hele wereld verspreid zijn.

Geldgebrek

Philippe Van Cauteren weet raad. Hij is artistiek directeur bij het S.M.A.K. in Gent. "Schilderen is per definitie een proces waarbij kunstenaars lagen verf over andere lagen verf aanbrengen", merkt hij meteen op, al erkent hij dat schilders als Modigliani en Magritte waarschijnlijk specifieke motieven hadden.

"In de zogenoemde schone kunsten was het vroeger niet ongewoon doeken te hergebruiken", zegt hij. "Vaak deden kunstenaars dat uit geldgebrek of omdat ze te weinig beschikbare doeken hadden. Van sommige meester uit de 16e en 17e eeuw is bekend dat ze sommige werken of delen van werken overschilderden omdat ze ontevreden waren."

"Daarnaast hebben sommige kunstenaars het uit artistieke overwegingen gedaan. Zo kocht Franky Deconinck doelbewuste werken van oude meesters op om ze te overschilderen of om retouches aan te brengen. In onze voorbije tentoonstelling over Gerhard Richter hing een doek dat oorspronkelijk tot zijn reeks over de Rote Armee Fraktion behoorde, maar dat hij later overschilderde."