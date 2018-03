Oude, administratieve patiëntengegevens gestolen uit ziekenhuis AZ Turnhout

Begin deze week heeft het AZ Turnhout een dreigmail gekregen waarin staat dat er gegevens van 19 patiënten gestolen zijn. De onbekende afzender dreigt ermee om die gegevens openbaar te maken.

Het ziekenhuis is daarop meteen een onderzoek gestart, maar voor zover het ziekenhuis zelf weet gaat het om oude, administratieve gegevens van patiënten. Het zou dus niet gaan om medische of gevoelige informatie. AZ Turnhout heeft de patiënten verwittigd en zit verveeld met de zaak. "We doen er alles aan om met onze experts te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren en welke technische en organisatorische maatregelen we verder nemen", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen. Het ziekenhuis heeft ook officieel klacht neergelegd en de privacycommissie werd ingelicht.

Wie er achter de mail zit, is voorlopig onduidelijk. Er wordt nu onderzocht wie er achter de mail zit, welke gegevens er precies gestolen werden en wanneer dat gebeurde. Voor alle duidelijkheid: het ziekenhuis draait vandaag normaal.