Personeelsbeheerder NMBS: "Minimale dienstverlening bij spoorstakingen kan vanaf 7 maart"

De minimale, of gegarandeerde dienstverlening stond in het federale regeerakkoord. Maar de directie van het spoorbedrijf en de vakbonden raakten het na lang onderhandelen niet eens over een regeling, waarna minister van Mobiliteit François Bellot (MR) het heft in eigen handen nam en zelf met een wetsontwerp kwam. Dat werd in november vorig jaar goedgekeurd door de Kamer.

De voornaamste verandering van de minimale dienstverlening is dat werknemers ten laatste 72 uur op voorhand moeten aangeven of ze meestaken. Dat moet het mogelijk maken om een dag op voorhand een alternatief vervoersplan voor te stellen aan de reiziger, zodat die weet waar hij aan toe is.