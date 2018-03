Poetin pakt uit met nieuwe raketprogramma's: "Niemand kan deze raketten stoppen"

Vandaag hield president Poetin zijn state of the union in Moskou. Daarin blikte hij terug op zijn verwezenlijkingen van het afgelopen jaar, en sprak hij over zijn plannen voor Ruslands toekomst, in aanwezigheid van politici en journalisten.

Van armoede tot internet

Het eerste deel van Poetins state of the union stond in het teken van Rusland zelf. Poetin had het over allerlei sociale, economische en logistieke zaken die belangrijk zijn voor Ruslands ontwikkeling. Hij gaf hierbij veel cijfermateriaal en geprojecteerde grafieken. Zo sprak hij onder meer over de armoede in Rusland, die sinds 2000 gehalveerd is. Zijn doel voor 2024 is om die armoede nog eens te halveren.

Poetin presenteerde verschillende grootschalige programma's, die onder meer moeten instaan voor het beheer van de pensioenen, de ontwikkeling van de transportinfrastructuur en de oprichting van parken en musea in Rusland. Hij wil inzetten op betere lonen voor leerkrachten en medisch personeel, het aantal verkeersslachtoffers terugdringen en internet voor iedereen toegankelijk maken.

Poetin sprak ook kort over de Krim. De brug die wordt aangelegd richting de Krim, zou over enkele maanden af moeten zijn en dus toegankelijk voor het publiek.

In de Arctische gebieden wil Poetin de militaire en wetenschappelijke infrastructuur uitbreiden, om zo Ruslands belangen daar beter te verdedigen.

Nucleaire rakettenprogramma's

In het tweede deel van zijn state of the union focuste Poetin op Ruslands veiligheid en verdediging. De toon was zeer duidelijk: Rusland is een militaire macht waarmee rekening moet worden gehouden. "De operaties in Syrië hebben het defensieve potentieel van Rusland getoond", sprak Poetin.

Hij vervolgde dit statement met cijfermateriaal over de uitbreiding van de bewapening van het Russische leger. De militaire uitbreiding is volgens hem noodzakelijk, omdat de Verenigde Staten verdere militaire samenwerking met Moskou geweigerd hebben. Washington zou hebben gezegd dat "Moskou maar moet doen wat het wil".

Vervolgens weidde Poetin uit over de verschillende raketprogramma's waaraan Rusland gewerkt heeft. Zo werd er videomateriaal vertoond van een nieuwe raket, de Sarmat, die in staat is om elke vorm van afweergeschut te ontwijken. Meer verontrustend is het feit dat de Sarmat ook elk punt in de wereld kan bereiken, en eind december al succesvol getest werd.

Rusland beschikt daarnaast over onbemande duikboten en vliegtuigjes, die nucleaire raketten kunnen afvuren. Het beeldmateriaal toonde de toestellen en hun mogelijke baan, inclusief virtuele vernietiging van een vijandelijk doelwit. Poetin riep de aanwezigen op om namen voor deze toestellen te bedenken. Vervolgens stelde hij de raket Avant-garde voor, die zich "zoals een meteoriet" kan gedragen, en opnieuw overal ter wereld kan landen zonder dat afweergeschut de raket kan tegenhouden.

Geen enkel land ter wereld beschikt over zo'n wapens als Rusland. Vladimir Poetin

Ondanks de voorstelling van het nieuwe wapenarsenaal, zegt Poetin geen agressor te willen zijn en in elk geval een constructief gesprek te verkiezen boven een militaire aanval. Poetin zei dat Rusland geen intentie heeft om andere landen aan te vallen, maar dat "Rusland wel antwoord zal geven als het wordt bedreigd".

Het wapensysteem is volgens Poetin een reactie op de Amerikaanse ontwikkeling van een anti-raketsysteem. Hij noemde de Amerikaanse nucleaire doctrine "zorgwekkend".