Premier Michel dreigt met tweede sanctie voor prins Laurent

Premier Michel heeft in december vorig jaar een brief geschreven aan de prins waarin hij hem wijst op de plicht om terughoudend te communiceren, anders kan er een sanctie volgen.

De premier stoort zich met name aan de "talrijke mediaoptredens" van Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent. Meester Arnauts heeft zich recentelijk meerdere keren kritisch uitgelaten in de pers over de inperking van de dotatie van prins Laurent, een sanctie die de regering wil opleggen omdat de prins zonder toestemming aanwezig is geweest op de Chinese ambassade.

De advocaat van de prins stelde in die mediaoptredens de wet ter discussie waarop de regering zich baseert om een sanctie op te leggen. Premier Michel vraagt zich in de brief af of dat niet in strijd is met de plicht tot terughoudendheid en wijst erop dat de regering een nieuwe procedure kan opstarten om in te grijpen in de dotatie van de prins.

"Het is eerder een dreigement dan een realiteit", klinkt het in regerings­kringen. "De dreiging met een tweede sanctie is verwonderlijk", zegt Arnauts in een reactie in De Standaard. "Ik heb de premier gewezen op de rechten van de verdediging."

Op dit moment beraadt het Parlement zich nog over de manier waarop prins Laurent zich kan komen verdedigen in de Kamer over de eerste sanctie. Gisteren liet advocaat Arnauts weten dat hij een openbare zitting wil.