Sander Loones (N-VA) over Europees lijsttrekkerschap: "Logisch als je kandidaat bent dat je mandaat opneemt"

Eerder deze week doken berichten op dat de N-VA erover nadenkt om staatssecretaris Theo Francken als stemmenkanon uit te spelen op de Europese lijst in 2019. Vraag is dan of Francken zijn Europese mandaat in dat geval zal opnemen, dan wel in de nationale politiek blijft.

Of Francken effectief de Europese lijst zal trekken? "Dat zullen we wel zien", zegt de huidige Europese kopman van de N-VA Sander Loones. "Eerst zijn er de lokale verkiezingen in oktober." Maar hoe dan ook is het volgens Loones "de logica" dat als je kandidaat bent voor een mandaat, dat je dat mandaat ook effectief opneemt.

Loones vindt overigens dat Theo Francken vandaag het Europese debat al "zeer duidelijk in een scherpe richting stuurt" en dat hij daar "door steeds meer mensen in wordt gevolgd. Verschillende lidstaten en traditionele partijen - zelfs de grote christendemocratische fractie - kritischer worden over een aantal dossiers".

Zijn eigen ambities liggen vooral communautair, aldus nog Sander Loones. "Zowel Europees, maar ook Vlaams en federaal."