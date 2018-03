Enige plek waar u mocht schaatsen op natuurijs níét meer veilig: "Pret was van korte duur"

Vanmorgen gaven de drie ijsmeesters van de Kraenepoel in Aalter aan dat het ijs er minstens 6,5 centimeter dik was, en van goede kwaliteit. Dat betekende dat er deze voormiddag op enkele afgebakende zones geschaatst kon worden. Volgens ijsmeester Patrick Vervaele zou die pret mogelijk van korte duur zijn. "We hebben geen zekerheid op lange termijn, want de wind speelt hier een grote rol. Hele stukken die gisteren nog bevroren waren, zijn - ondanks de nachtvorst - al gedooid."

Rond 15 uur werd beslist om de Kraenepoel toch weer volledig te ontruimen: het ijs bleek niet langer overal voldoende dik om te mogen schaatsen. Morgen wordt de dikte van het ijs opnieuw opgemeten.

"In de loop van de ochtend zijn hier toch 300 à 400 schaatsers gepasseerd. Ik probeer iedereen nu met grote gebaren zo snel mogelijk naar de kant te krijgen. Dat is voor drie kwart al gelukt", zegt ijsmeester Patrick Vervaele.

"De Kraenepoel is in principe nog veilig, maar we moeten mensen van het ijs halen vóór het onveilig wordt. We hebben gemerkt dat er barsten begonnen te ontstaan in het ijs, wat normaal is. Maar nu begonnen verschillende ijsvlakken ook te bewegen tegenover elkaar als er schaatsers over reden. Die stukken verbrokkelen in steeds kleinere delen, waardoor er gaten vallen. En dat willen we voorkomen, want het diepste punt van de Kraenepoel is toch zeker 1,20 meter."