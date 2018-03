Schilderij "De dulle griet" is twee jaar jonger dan gedacht

Het beroemde schilderij "De dulle griet" van Pieter Bruegel de Oude is twee jaar jonger dan tot nu aangenomen werd. Dat is gezegd tijdens de opendeurdag bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Bij de restauratie van De Dulle Griet kwam de datum 1563 tevoorschijn. Tot nu dacht iedereen dat het 1561 was.

"Dankzij de restauratie en een aantal beeldvormingstechnieken weten we dat het in 1563 geschilderd is, twee jaar verschil." zegt Karen Bonne, restaurateur bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

De nieuwe datum past beter in de levensloop van Bruegel zegt Bonne: "Bruegel woonde in 1563 al in Brussel en dus wordt het nu een Brussels schilderij in plaats van een Antwerps schilderij. Het past nu eigenlijk beter binnen het oeuvre van 1563 want het werk was een beetje een vreemde eend in de bijt in de periode van 1561."