Sekteleiders veroordeeld voor oplichting en aanranding

Het onderzoek naar de praktijken van het koppel startte in 2014 na een klacht van één van hun “patiënten”. Het koppel beweerde de epilepsie van een vrouw te kunnen genezen via handoplegging. Toen de sessies geen resultaat opleverden, werd de behandeling opgedreven. De vrouw betaalde in totaal 8.045 euro zonder resultaat. Dat geld moet het koppel nu terugbetalen aan de vrouw, samen met een schadevergoeding van 3.000 euro.

“U tastte de geestelijke integriteit van uw slachtoffers ernstig aan door hen te laten breken met hun familie, hen gratis te laten werken, hen hun loon en spaargelden af te nemen en hen te laten wonen in uw leefgemeenschap”, sprak de rechter.

Verschillende vrouwen verklaarden dat tijdens de handopleggingen hun borsten en geslachtsdelen ongewenst werden aangeraakt. Beide beklaagden werden dan ook schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid.

Tijdens het proces eiste het parket ook een boete van 720.000 euro tegen het bedrijf Trauma Care Global. Zij traden op als consultatiebureau van het koppel. Het bedrijf werd door de rechter vrijgesproken. Hoewel de goeroe en zijn vrouw de feiten altijd hebben ontkend, kregen ze celstraffen van twee en drie jaar met uitstel. Het koppel liet verstaan in beroep te gaan tegen de uitspraak.