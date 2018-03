Signalen van eerste sterren in het heelal waargenomen

13,8 miljard jaar geleden ontstond het heelal uit een explosie van een enorm heet punt met een oneindige dichtheid. Sindsdien is het heelal beginnen uit te dijen en zijn onder meer de elementaire deeltjes ontstaan: de bouwstenen van alles wat we kennen. De eerste miljoenen jaren bestond het heelal voornamelijk uit waterstofgas en was alles pikdonker. Daarom is het voor wetenschappers nog altijd heel moeilijk om meer te weten te komen over die eerste periode.