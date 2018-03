"In het Witte Huis is er altijd veel verloop van personeel, maar Trump slaat alle records"

Hope Hicks liet gisteren weten dat ze opstapt als communicatiedirecteur van Donald Trump. De officiële uitleg? Na drie jaar in de entourage van Trump is het tijd voor iets nieuw. De president reageerde ook al openlijk op haar vertrek. Hij heeft alle begrip voor de beslissing, maar hoopt wel dat ze terugkeert voor de volgende verkiezingscampagne in 2020.

"Maar het is wel opvallend dat dit ontslag er komt een dag nadat ze acht uur ondervraagd werd door de inlichtencommissie van het Congres", zegt VRT NWS-correspondent Björn Soenens. "Daar gaf ze toe dat ze nu en dan eens moest liegen voor Trump. Het ging elke keer om een leugentje om bestwil, zo zei ze. Over Rusland zou ze naar eigen zeggen nooit gelogen hebben."

Het vertrek van Hicks is wel niet onbelangrijk. "Ze is een van de weinige mensen die hij blindelings vertrouwde", zegt Soenens. "Ze kon hem kalmeren als hij zijn grillen had en kon ook zijn imago bijsturen als het nodig was."

Hicks was van in het begin betrokken bij de verkiezingscampagne van Trump. Deze zomer nam ze de functie van communicatiedirecteur over van Anthony Scaramucci, die het maar enkele dagen had uitgehouden. "Ze bracht rust in het Witte Huis."

Zwaar bestaan

"Heel wat mensen die er van in het begin bij waren, zijn ondertussen verdwenen uit het Witte Huis", zegt de Amerikacorrespondent. Hij denkt onder anderen aan de voormalige topadviseur Steve Bannon, de ex-stafchef Rob Porter en nu Hicks. "Het is dan ook een zwaar bestaan. Altijd aan het werk, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Continu van de ene crisis naar de andere en nooit rust."