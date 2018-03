Stad Brussel zet audit Gial integraal online

Vzw Gial beheert de informatica van de stad Brussel. De organisatie kwam onder vuur te liggen nadat bekend raakte dat een directielid van de vzw al achttien jaar als zelfstandige factureerde aan Gial. Hij vroeg tot duizend euro per dag. Later bleek dat ook een tweede directeur op dezelfde manier te werk ging en dat verschillende rekeningen van vzw Gial niet klopten.

"Nog steeds veel onduidelijkheid"

Volgens de oppositie is hiermee de kous echter niet af. Het stadsbestuur had hen de audit al laten inkijken, zonder dat de gemeenteraadsleden kopies mochten nemen.

"Toen we de documenten inzagen, hebben we nog veel meer informatie gevraagd. Maar die hebben we niet gekregen", reageert Johan Van den Driessche (N-VA).

Ook voor Groen is er nog veel onduidelijkheid. "De vorige directeur van Gial zegt dat hij ontslagen is nadat hij de problemen had aangekaart bij schepen Ouriaghli", zegt Bart Dhondt. "De vraag is: wanneer is het stadsbestuur op de hoogte gebracht van de wantoestanden bij Gial? Wat wisten ze nog voor de audit naar buiten kwam? Waarom heeft het directielid achttien jaar lang kunnen factureren als zelfstandige?"