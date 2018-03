Stad Leuven, universiteit en studentenkoepel reiken eerste kotlabel uit

Er bestaan twee varianten van het kotlabel: een blauw en een groen. Om in aanmerking te komen voor een groen kotlabel moet het pand een controle van Stad Leuven doorstaan. Het groene label focust zich op de wettelijke vereisten. Daaronder valt bijvoorbeeld de vergunning van het pand of de aanwezigheid van voldoende parkeer- en fietsplaatsen.

Het blauwe label bestaat al even. Het omvat alle panden die opgenomen zijn in de kotendatabank Kotwijs. Dat zijn de koten die de universiteit controleerde op vlak van woon- en contractkwaliteit, brandveiligheid en studentvriendelijkheid.

Eenvoudige kotenjacht

Het eerste kotlabel hangt aan de studentenkamers boven de thuishaven van LOKO. "De zoektocht naar een goed kot is niet altijd eenvoudig en bepaalde verhuurders bieden bedenkelijke kwaliteit aan", zegt LOKO-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh. "Daarom zetten we samen met de partners de eindsprint in tegen zogenaamde 'studentenkroten'. We belonen kwaliteitsvolle huisvesting met een label dat zichtbaar op de gevel komt te hangen. Zo wordt de kotenjacht een stuk gemakkelijker."