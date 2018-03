Supermarkten krijgen heel wat klachten over milieuvriendelijke "klikdop" op waterflesjes

De klikdop is beter voor het milieu omdat hij aan het flesje blijft zitten, in tegenstelling tot de schroefdop die in het leefmilieu of de verkeerde vuilniszak kan belanden. De omschakeling naar de nieuwe dop dateert al van eind vorig jaar, maar blijkbaar zijn er heel wat mensen die er niet aan kunnen wennen. Dat hebben ze gemerkt bij de klantendiensten van de winkelketens. En ook op Twitter en Facebook circuleren klachten. De ontevreden klanten klagen dat ze het flesje moeilijk openkrijgen, dat ze makkelijk morsen en dat de dop in de weg kan zitten bij het drinken.



"Honderdtal klachten"

"We hebben een honderdtal klachten binnengekregen over de nieuwe dop", zegt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize aan onze redactie. "Dat is meer dan bij een andere productverandering en meer dan voorzien was of zou mogen." Dekelver benadrukt dat de keuze voor de klikdop er een was voor duurzaamheid. "Doordat de dop aan het flesje blijft zitten, besparen we 8 ton plastic per jaar", zegt hij. Delhaize is nu samen met de producent aan het bekijken welke verbeteringen er mogelijk zijn. "Misschien kan de dop aangepast worden zodat hij makkelijker opengaat." Maar ook een terugkeer naar de schroefdop wordt niet uitgesloten.

Extra instructie?

Colruyt geeft geen precieze aantallen, maar heeft het over "aanzienlijk veel" klachten. "Elke klacht is er natuurlijk een te veel", zegt persverantwoordelijke Hanne Poppe. "We volgen dit dan ook nauwgezet op en staan in overleg met de leverancier."

Volgens Poppe zijn de doppen wel gebruiksvriendelijk als ze goed worden gebruikt. "Misschien is het niet duidelijk genoeg voor de mensen dat ze het dopje helemaal naar achter moeten duwen, zodat het niet in de weg zit bij het drinken. Een extra instructie, een tekening op het etiket, zou kunnen helpen om verwarring en frustratie te vermijden."



Testen jullie nieuwe producten @colruyt ? Want jullie nieuwe waterflesjes trekken echt op niets 🙇‍♀️ pic.twitter.com/XJg7mMw1tj — a_r_a_n_k_a (@arankastar) February 27, 2018

Ik vind het fijn dat jullie hierin willen investeren. Het is echter niet fijn elke keer een kwak water over mij heen te krijgen als ik zo’n flesje opendoe ... — a_r_a_n_k_a (@arankastar) February 27, 2018

@colruyt feedback over jullie nieuwe doppen. Dop zit in de weg om te drinken en als te ver duwt breekt hij af. Niet goed bevonden hier. 😔 pic.twitter.com/svqImMW4vN — Peter Van de Veire (@pvdj446) February 1, 2018