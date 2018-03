Treinticket kopen met smartphone wordt makkelijker

Interne werking

Digitaal contact met de reiziger

Ook voor de reizigers zal de NMBS de digitale toepassingen fors uitbreiden. Zo komt er nog dit jaar een nieuwe website, die "responsive" is. Dat betekent dat de site niet alleen op een computer, maar ook op tablets en smartphones perfect leesbaar en gebruiksvriendelijk wordt. Daarnaast wordt ook volop ingezet op de onlineverkoop van tickets. Nu is nog minder dan 1 op de 10 treinkaartjes online gekocht. Meer digitale verkoop heeft voor de NMBS grote voordelen. Woordvoerder Bart Crols: "Als mensen online of met de mobiele app een ticket kopen, komen we meer over hen te weten: hun trajecten, de tijdstippen waarop ze reizen... We kunnen dan ook online met hen in contact blijven en hen gepersonaliseerde info sturen."