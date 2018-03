Trump wil wapenwet verstrengen na schietpartij in Florida: "Wapenlobby NRA heeft geen macht over mij"

President Trump kwam tijdens een ontmoeting met Congresleden in het Witte Huis nog eens terug op de schietpartij in Florida, waarbij twee weken geleden 17 personen om het leven kwamen.

Volgens Trump moet de wapenwet dringend worden aangepakt. Hij belooft met "enkele voorstellen" te komen, maar liet nu al weten dat hij de leeftijdsgrens om een wapen te kopen graag wil optrekken van 18 naar 21 jaar. Voorts zouden kopers ook strenger moeten worden gecontroleerd en hij wil ook bump stocks verbieden, het accessoire dat semi-automatische wapens in machinegeweren kan veranderen. "Ik wil hier geen weken mee wachten en het risico lopen dat mensen het (de schietpartij, nvdr.) zijn vergeten."

De wapenlobby NRA heeft veel macht over jullie, maar niet over mij. Ik heb hun steun niet nodig.

De Amerikaanse president riep de Congresleden ook op om "niet zo bang te zijn" van de NRA, de machtige wapenlobby in de Verenigde Staten. "De NRA heeft veel macht over jullie, maar niet over mij. Ik heb hun steun niet nodig", zo zei hij. Opvallend, want Trump kreeg tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 nog de volle steun van de wapenlobby.

De wapenwet veroorzaakte al vaker commotie in de Verenigde Staten. Na elke schietpartij wordt de wet openlijk in vraag gesteld, maar tot nog toe werd ze nooit aangepast. Ook Trump leek in het verleden nooit echt een fan van een strengere wet.

Of de nieuwe uitspraken van Trump ook zullen leiden tot een strengere wet, is nog niet duidelijk. Het is namelijk het Congres dat daarover beslist en dé vraag is hoe ver zij willen gaan. "Maar als het nu niet gebeurt, dan zal het nooit gebeuren", zegt VRT NWS-correspondent Björn Soenens.

Winkels worden strenger