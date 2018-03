Twan Huys ("Nieuwsuur") ruilt NTR voor RTL (waar Humberto Tan zijn biezen moet pakken)

Een opmerkelijke wissel van de wacht in het medialandschap van onze noorderburen: na een carrière van 25 jaar bij de NTR verlaat Twan Huys de Nederlandse omroep. Hij ruilt die in voor RTL.

Huys presenteert sinds 2010 "Nieuwsuur" op de NTR. Voorheen werkte hij voor "NOVA" en was hij correspondent in de VS. Hij werkte ook mee aan "College tour". Voor dat programma interviewde hij Michael Wolff, de auteur van het beruchte boek "Fire and fury" over de Amerikaanse president Donald Trump.

Bij RTL gaat Huys "RTL late night" op RTL 4 presenteren. Daarmee schuift hij Humberto Tan aan de kant. Die presenteert het praatprogramma sinds 2013 en moet nu tegen zijn zin stoppen.

"Ik ga stoppen met "RTL late night"", zei Tan gisteravond tijdens de rechtstreekse uizending. "Dat is niet op eigen verzoek, dat is op verzoek van de leiding van RTL 4."