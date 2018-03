Twee arbeiders vallen van stelling in Elsene

In de Brusselse gemeente Elsene is een dakwerker zwaargewond geraakt toen een stelling instortte. Volgens het parket is de man in levensgevaar. Ook een tweede dakwerker raakte gewond, maar is er minder erg aan toe. Ze werden allebei overgebracht naar het ziekenhuis.

De twee mannen waren in de Schepenstraat aan het werken aan het dak van een woning toen de stelling waarop ze stonden om een nog onduidelijke reden instortte. Van welke hoogte de arbeiders vielen en in welke omstandigheden het ongeval gebeurde, is voorlopig onduidelijk. Het onderzoek zal waarschijnlijk bij het arbeidsauditoriaat terechtkomen.